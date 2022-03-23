俄羅斯官員透露股市短期內將重新開放交易。俄國入侵烏克蘭令俄股重挫後，從2月25日休市至今將近一個月。外界認為股市重開後可能崩跌，為俄國政府要面對的重大挑戰。

俄股MOEX指數2月24日暴跌33％，25日強彈20％收2,470點，今年來仍累跌35％。俄股停止交易後，西方不斷對俄國實施嚴厲制裁而讓其經濟陷入危機。

知情者指俄國計劃重開後，把俄股分割為外資盤和內資盤。雖然在外資盤裡，外資能賣出股票和債券，但在資金管制下不能匯出國外。專家指這機制會令同一股票在市場上出現兩種報價。

俄國央行表示金融市場將分階段重新開放，21日已恢復公債交易。儘管政府仍未宣布股市重開日期，但時間點很快就到。俄國證商Aton在21日報告指股市「可能本周或下周」重開。

俄國央行2月28日宣布國內券商不准讓外國客戶賣出俄股，因為外資持有大量俄股，防止重開後大舉拋售而引發股災。外界認為此舉也是報復西方凍結俄國央行資產。外傳政府要動用主權財富基金數十億美元護盤。

俄羅斯聯邦儲蓄銀行旗下分析部門Investment Research資料顯示，自2020年2月以來俄股約四分之三自由流通量為外資。

莫斯科交易所去年上半年近半股票交易量來自外資，外界擔心俄股因沒外資支持而暴跌。

俄國投顧ETF Consulting執行長克雷恩特爾（Vladimir Kreyndel）說，即使禁止外資賣股，但沒有其買盤支撐，俄股也不可能持續回升。

先鋒領航與富達國際等重要資產管理公司表示正不斷降低俄國曝險。