歐盟於2021年12月在OECD發布最低稅負制的法令架構，隨即公布了歐盟的第二支柱（全球最低稅負制）草案。然而，資誠PwC會計師事務所指出，近期歐盟提出草案，有意讓全球最低稅負制上路時間延後一年（原為2023年元旦上路）。

擔任歐盟理事會主席國的法國財長在2022年3月12日提出一個「妥協」版指令修正草案，建議延後全球最低稅負制實施時間，原為2023年上路，本次則建議延後一年上路。

然而，在2022年3月15日時，歐盟財長們進行開會決議，但該修正草案未能達到歐盟27國一致支持，其中有四個國家提出保留意見，包括包括愛沙尼亞（Estonia）、馬耳他（Malta）、波蘭（Poland）和瑞典（Sweden）等，歐盟預計將在4月5日下一次ECOFIN會議再決定。

依照草案，歐盟已決定將最低稅負制的實施推遲一年，原本收入納入原則預計生效日期從2023年1月1日延至2023年12月31日。徵稅不足支出原則從2024年1月1日延至2024年12月31日。

因歐盟的第二支柱（全球最低稅負制）草案需要27國一致同意，擔任歐盟理事會主席國的法國財長Bruno Le Maire表示，在2022年4月5日的下一次ECOFIN會議之前還有一些時間解決愛沙尼亞、馬耳他、波蘭和瑞典提出的問題，並表示希望該草案能夠在下次會議獲得一致批准。

波蘭代表認為，第一支柱（所得分配稅制）和第二支柱（全球最低稅負制）應應同步實施；馬耳他代表則表示，仍需延長實施的進度，同時考量若是該國沒有太多最終母公司，可以進一步延長實施時間。

瑞典代表指出，雖然表示支持，但認為目前歐盟對於第二支柱（全球最低稅負制）實施的準備工作不足，現在就通過稅務指令為時過早；愛沙尼亞代表也表示，需要做更進一步的準備工作，並需要避免最低稅負制對跨國公司產生不成比例的影響。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇指出，歐盟無法在這次達成27國一致協議，但最低稅負制的本質其實是各國不同立場的一個妥協，也牽涉到各國稅源的分配。此外，法國將於2022年4月10日啟動總統大選，這也可能影響法國作為主席國的影響力。

曾博昇指出，儘管G20及包容性架構的137國都承諾支持全球最低稅負制，但從歐盟推行全球最低稅負制的挑戰來看，這個預計將大幅改變國際租稅規則的制度並不那麼容易可以在2023年開始全球一致推行。

儘管如此，這個制度仍勢必在2023年後的某個時點於全球啟動，台資企業仍然必須注意全球立法進程，妥善規劃準備。