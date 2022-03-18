新北市政府18日舉辦「新北永續先鋒，環檢警調共同打擊犯罪研討會」，邀集環、檢、警、調各領域專家交流經驗。（葉書宏攝）

新北市政府今（18日）舉辦「新北永續先鋒，環檢警調共同打擊犯罪研討會」，侯友宜市長致歡迎詞時表示，今日是新北環境稽查重案組三周年研討會，新北市府特別邀請臺灣新北地方檢察署徐錫祥檢察長、法務部調查局新北市調查處林中輝處長蒞臨指導，除感謝檢調單位的協助，未來也請繼續給重案組指導、做後盾，翻轉新北、讓新北環境更美好。

侯友宜除勉勵市府各局夥伴，尤其環境稽查重案組的辛勞，也強調，環境執法力是保護環境最基本的要求，要讓市民安居才能樂業，新北市府一直是團隊作戰，重案組108年成立，結合環、警、檢、調，打開環境執法新大門，運用科技執法提高取締成效，讓環境犯罪無所遁形，是一種新型態的環境執法方式。

侯友宜表示，把惡臭髒亂的沉痾改造成五股夏綠地公園，是重案組的重要里程碑。鐵腕整頓677家違規工廠、收復國有土地118處、完成158家業者改善，並破獲許多大案，包含三重電鍍污染案(天坑)、周人蔘環保集團犯罪案，更在108、109連續兩年獲行政院環境保護署頒發打擊環保犯罪傑出貢獻金環獎，感謝各界戮力合作，最後也宣示新北市府捍衛環境安全的決心，預防環保犯罪，打造環境安全生活圈。

新北環境稽查重案組執行秘書許銘志表示，集團式的環境污染犯罪，污染樣態多樣，偵辦難度極高，不但舉證不易、污染影響層面廣大，稽查人員辦案更是具危險性。為解決組織性犯罪、破壞國土及複合性污染案件，重案組整合資源全力掃蕩，並由檢、警、調通力合作，迄今共破獲非法清運192車次、回運7344立方公尺廢棄物及剩餘土石方、開罰新臺幣8000逾萬之裁處金額，另重大污染案件共移送126件、查扣15輛犯罪工具及追討7000逾萬不法利得、恢復118處國土占用地及完成34處污染移除作業。

本次研討會除有徐錫祥檢察長、林中輝處長，新北市警察局的副局長黃勢清也共襄盛舉，並由包括環境品質文教基金會董事長謝英士、新北市環保局長程大維、新北市刑大副大隊長余祥雲、新北地檢署主任檢察官洪三峯及法務部調查局新北市調查處犯罪防治科科長儲正強等，各領域專家進行經驗分享，針對「新型環境污染樣態」、「環境稽查重案組成軍歷程及願景」、「科技智慧稽查蒐證」、「環境犯罪追訴效率」及「重大環保污染及國土案件分享」等議題聚焦討論。