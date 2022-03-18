3月11日桃機第二航廈發生跳電確認是人為蓄意破壞刑事案件，桃園機場公司18日提出兩面向檢討，並有澄清嫌犯剪高壓電線、人卻平安無事的原因。

桃機公司表示，在保安管理面，強化的事發的中央車道防護，增設保全哨位以人員及巡邏車駐點守望，亦已協調航警局加強巡檢。此外，針對進入車輛以車證管制，未經核可車輛禁止進入該區，以提升防護層級。

在施工管理面，桃機公司要求施工單位每日收工時確實清點人員並回收通行證，每日上工前再發還；監造單位也需落實監督施工人員進出管制，隨時抽查人數及施作區域需相符合，將法治宣導化為實際作為強化。

機場公司強調，機場範圍內CCTV覆蓋率極高，且24小時監視中，呼籲有心人士切勿以身試法。依照民用航空法第101條，「以強暴、脅迫或其他方法危害飛航安全或其設施者，處七年以下有期徒刑、拘役或新臺幣九十萬元以下罰金」。

本次事件嫌犯所屬之第二航廈消防水砲系統整建案，機場公司就合約面先依「承攬廠商違反安全衛生規定罰款標準一覽表」，扣罰14萬元，目前合約亦先暫停執行；針對機場相關損失，亦將依法進行求償。

至於媒體報導為何嫌犯剪高壓電線，人卻平安無事，機場公司澄清，該電纜架為距離地面超過4公尺，垂掛於天花板之高架電纜架，佈滿各式管線，嫌犯持油壓剪亦是站在包覆絕緣皮之其他電纜上，人員並未接地形成導電通路，故不會感電，且其剪斷電纜時其電纜之導體與電纜接地層連接之瞬間，機場保護開關立刻跳脫，實為電力系統正常運作之結果。