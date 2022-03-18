馬來西亞籍女大生遭凶嫌梁育誌性侵殺害命案，橋頭地院合議庭依強制性交而故意殺害被害人罪，宣判梁嫌死刑、褫奪公權終身，判決書透露，被害女大生母親至今仍深陷喪失之極度痛苦中無法平復，並不斷悔恨自己當初不該鼓勵女兒到台灣求學，自責將女兒送上死路，而傷心欲絕地泣訴，對女兒的思念及喪女之痛，並強烈請求地院判梁嫌死刑，梁嫌才在最後陳述程序，以言語表示歉意。

判決書指出，被告梁嫌在押期間，曾在橋頭地院不知情狀況下，自行自看守所寄信與高雄市長，由高雄市政府轉送外交機關，寄至女大生父母位於馬來西亞住處，後遭被害人母親以國際包裹原封退回法院，梁嫌似乎打算致歉，但內寫給被害人父母的文稿，明顯非被告筆跡，難認被告有表達歉意之真心。

判決書內文提到，橋頭地院今年1月17日最後一次審判程序，被害女大學生母親在國際疫情嚴重時期，不顧自身染疫風險，孤身一人遠度重洋前來台灣出庭，並在愛女命喪之地，獨自一人在防疫旅館內度過平安夜及新年，忍受隔離之孤寂，在法院最後審判程序庭時，泣訴對愛女思念及喪女之痛，強烈請求法官判被告死刑，梁嫌才以言語致歉。

判決書表示，被告梁嫌父母對其教養並非放任不管，被告生長於健全的家庭，身邊亦有不乏關懷他的親友，並非從小缺乏他人關愛，遭人孤立或邊緣化才導致其性格扭曲，恣意妄為而犯下此滔天大罪，實難令人有同情之處。

此外，法院審判程序曾訊問被告梁嫌父親，若被告將來有機會回歸社會，家人是否會接納，梁父表示，如果兒子被判無期徒刑，25年後（無期徒刑執行至少25年始得假釋）自己和太太可能都不在了，至於大兒子跟小兒子能不能接納梁嫌，他沒有辦法回答。

合議庭認為，梁嫌若判處無期徒刑，假釋出獄時仍值50多歲壯年，但其父母可能已相當年邁或不在世，兄弟也應已各自成家，所以家庭支持功能已不再，更難期待他在無父母管束跟家庭羈絆情形下，能自我降低再犯風險。

判決書也透露，梁嫌犯案至今，未有任何賠償，或嘗試賠償受害家屬的任何表示與作為；梁嫌父母出庭也表明，無能為力，對於判決，梁母也說，「就讓法院判」，「如果法院判一命換一命，也願意」。