震驚社會的高雄市男子梁育誌於2020年10月28日晚間殘忍殺害鍾姓馬來西亞女大生命案，被告梁育誌雖然承認殺害馬籍女大學生，但辯稱非故意殺人，而是過失致死，不過法醫解剖發現，女大生心臟充滿約150CC的空氣量，又以顯微鏡觀察到，被害人子宮腔內血管均有明顯充血，梁嫌是以變態手段性侵女大生，有如唧筒打氣效果的動作，才能將空氣灌入，法官認定，梁嫌性侵手段殘忍，且梁嫌當時具殺人之直接故意，因此判處死刑。

判決指出，合議庭從解剖報告發現，被害馬籍女大生的心臟充滿氣體，血液無法正常流回心臟，導致心臟氣體拴塞，喪失呼吸、心跳而死亡，請法醫解釋造成的理由。

法醫到庭證稱，馬籍女大生遇害當天正值月經來潮而經血量大的第3天，被告應是以大於9公分的柱狀體插入女大生的陰道，並將大量空氣灌入她體內，甚至碰撞到被害人子宮頸，造成明確出血情形，可證被害人生前遭性侵之力道甚大，與被告辯稱其是以中指及無名指，插入被害人陰道挖約3、4秒情況不符。

法醫並證稱，若以2根手指插入陰道3、4下，不可能會產生如此大量的空氣壓力足以將如此多的空氣灌入體內，且縱然是在經期從事性交行為，國內亦未曾見有因此產生心臟氣體栓塞而死亡的案例，被害人若非遭遇不正常的性交行為，應不至於產生如此程度的心臟氣體栓塞結果。

合議庭認定，被告梁男侵犯馬籍女大生當時，明知她適逢生理期還不罷手，又以變態方式性侵導致心臟氣體拴塞，手段兇殘，審判中仍否認有殺害女大生之故意，對其性侵及殺人等犯行細節一再避重就輕，未見悔意，加上他是長期謀畫犯案，先在2020年9月性侵1名女大生未遂後，再長期潛伏、蹲點，尋找下一個被害人，進而犯下此案，亦無從合理期待可透過矯正教化而降低再犯風險可能性，有永久與世隔離之必要，因此判處死刑。

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