2021年全球通膨逐漸升溫的態勢下，台股從14750點一路走高到18218點，上漲3486點，原因是台灣受疫情相對不嚴重，填補全球供應鏈缺口，上市櫃公司營收大爆發，是推升2021年台股主要動能。

首先是傳產類股，包括鋼鐵、航運、塑化、紡織等過去十年表現平平的景氣循環股，去年大放異彩，尤其是航運類股走勢最為亮眼，從三月到七月噴出行情，走出400點十年新高。

到了六、七月，全球晶片缺貨，資金轉往電子股續攻，車用電子題材及電動車概念股，如康普、美琪瑪、聚合受到激勵；接著年底晶圓代工供應鏈上來，上游環球晶、台勝科，中游台積電、聯電、力積電、世界先進，及IP矽智財的智原，一棒接一棒推升台股上攻萬八行情。

全球通膨升溫台股上攻能量依舊強勁

全球通膨升溫，美國最為嚴重，今年一月CPI已來到7.5%，市場預估，美FED宣布三月升息一碼，全年可能升息三到四碼，台灣央行可能跟進升息，是否影響台股上攻量能？倫元投顧分析師紀緯明認為，從資金面來看，目前公布M1B為12.75%、M2為8.02%，兩者相減大於零，資金動能無虞。

M1B-M2 為正數，顯示台股資金動能無虞(理財周刊提供)

M1B-M2為正數，顯示台股資金動能無虞

基本面來看，台灣去年外銷訂單6741億，年增率26.3%，創歷史新高，雖然基期已高，今年不會像去年的增速，但是成長動能還在，台股在今年還有上攻的能量。

倫元投顧錢冠州分析師也認為，升息從來不會是台股由多轉空的因素，頂多短期的震盪，中期仍會往上拉，升息是因為物價高漲，物價高漲來自於需求攀升，顯示基本面仍是向上的趨勢。

台灣升息跟著美國跑，多數人把眼光放在美國，事實上，台灣目前通膨的狀況跟美國不同，以最貼近消費者感受的PCE(核心CPI)觀察，美國PCE已來到4.8%，台灣核心CPI僅1.84%，屬於溫和通膨，央行沒有急迫升息的壓力，國內企業藉由本地銀行放貸，因此必要關注的是台灣利率，並非美國利率。

台灣核心 CPI 尚在可控制的範圍(理財周刊提供)

台灣核心CPI尚在可控制的範圍

留意四大利空因素佈局通膨概念股

台股屬於淺碟市場，受國際股市影響甚深，目前利空包含通膨、俄烏衝突、聯準會貨幣政策及油價等四大因素，是台股的壓力測試，台股目前短線震盪，落底訊號就是利空因素不跌，代表台股考試過關，就會持續往上攻。

二月農曆年後，台股加權指數跌破短期均線，來到季線上下，2/24烏惡開戰，外資狂抽，台股下跌468.61點，一度觸及半年線17567點支撐，此後，勞退基金進場三百億護盤，加上投信買盤，漲勢稍有拉回，顯示俄烏戰爭對台股的傷害已過，但由於西方金融制裁影響，充滿不確定性，技術線圖呈現短線震盪。

錢冠州認為，二月份到三月十七日升息前是最難熬的階段，加上俄烏區域性衝的短期變數，市場會比較沒有信心，升息後行情會持續往上走。

紀緯明認為，既然台灣沒有像美國急迫升息的壓力，金融環境跟去年差不多，選股方向還是回歸到公司體質和成長性，可以布局殖率利高或基期低、本益比較低的個股。

以通膨概念股來說，直接受惠的首推金融股，升息對於銀行的淨利差(NIM)有正向的幫助，今年金融股應會有不錯的表現，由於金融股是外資在照顧，操作可以跟著外資進出，拉回季線界是買點。

傳產類股來說，十二月到隔年一月為航運股淡季，上海出口集裝箱運價指數SCFI和波羅地海指數雖有小跌，回檔幅度不深，淡季不深跌，可見塞港問題並未解決，三月份旺季來臨，運價可能會持續往上，航運股還會有一波反攻的機會。

波羅地海 - 乾散貨指數(理財周刊提供)

波羅地海-乾散貨指數

理財周刊財經主筆林修峰認為，俄烏戰爭開打，黑海被堵死，供應鏈、塞港的時間會被延續，資金又開始回流到傳產股，三大法人級政府護盤買長榮，另外，石油、煤炭焦煤開始漲價，煉鋼的原料往上漲，預料鋼鐵會有一波漲幅。

目前英國、瑞典已解除邊境管制，台灣邊境隔離從14天降為10天，樂觀來說，下半年各國陸續解除邊境管制，屆時客運、貨運雙管齊下，也會帶動航空股下一波甜蜜行情。

錢冠州指出，長榮海運去年七月以後進入整理格局，目前股價在144元上下整理，估全年EPS 40元、配息20元，本益比相對低，今年營收不會像去年大爆發，若EPS 進入50元大關，股價可穩定成長。

長榮 (2603)(理財周刊提供)

長榮(2603)

電子股方面，延續去年缺貨題材，晶片供不應求，台積電仍可以長線布局，台積電去年在盤整階段，十一、十二月股價才開始上揚，目前股價在六三〇元以上下震盪，股價回到六三〇元以下都是好的進場點，六三〇元以上賣出，可穩住獲利。成熟製程如聯電、力積電、世界先進，今年產能陸續開出，會有一些壓力，投資者別留意往股價強的標的走。

ABF載板是實現AI、5G、高效率運算HPC的必要元件，缺口已看到2026年，欣興、景碩、南電等個股去年漲勢凌厲，短線波動大，紀緯明認為，技術線操作會有盲點，從漲跌幅去抓，股價每跌10%就是進場時機，ABF載板是投信在領軍，跟著投信買賣也是不錯的方式。

欣興 (3037)(理財周刊提供)

欣興 (3037)

下半年Intel、AMD伺服器架構改款，伺服器、資料中心會有很大的需求，錢冠州認為，去年看蘋概股，今年看Intel、AMD供應鏈，嘉澤、金像電、啟鴻有機會。

今年可能升息，去年漲題材的產業，像是元宇宙、低軌衛星、第三類半導體，這些仰賴未來現金流的產業要盡量避開，紀緯明說明，利率就是折現率，越遠期的現金流，折現回來的數字越小。另外，景氣循環股，紡織、塑化、面板，這些去年漲過一波的產業也要盡量避免。

無套現賣壓靜待突破

本文作者:蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1125期》)