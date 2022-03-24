繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周三首度透露，有興趣考慮與英特爾晶圓代工服務（IFS）合作。知名半導體分析師陸行之對此提出4點看法，認為是藉此壓制台積電(2330)先進製程漲價，成熟產品轉單機會遠高於先進產品，且有可能成為「台積電的密探」。

陸行之認為，NVIDIA並非不知Altera、高通甚至自身先前代工轉單的慘痛教訓，但黃仁勳身為執行長，必須要分散公司晶圓代工風險，認為黃仁勳透露考慮與英特爾合作，意圖壓制台積電先進製程漲價的用意才是真的。

而黃仁勳表示，先前很多產品內容的藍圖都是事前分享，因此英特爾早知道NVIDIA的秘密。不過，陸行之認為，原始晶片設計跟產品內容有很大不同點，尤其是流片時間非常提前，代工不跟客戶競爭是基本常識，「難道張董過去堅持的核心價值都在胡扯」？

陸行之指出，英特爾不但要跟NVIDIA競爭GPU市場、也要競爭CPU市場，因此把最先進的設計給英特爾製造就有點奇怪。另外，NVIDIA明知審查不會過、仍宣布要買ARM也很奇怪，但兩者都另有目的。

因此，陸行之認為，相信都是聰明人的台積電應該也很清楚，黃仁勳拿英特爾這根雞毛當令箭才是主因。判斷在台積電所有客戶中，NVIDIA與AMD應該是最後2個會採用英特爾晶圓代工（IFS）做大量先進產品的公司，丟些成熟產品由英特爾量產倒很有機會。

陸行之認為，重點在於先看其他客戶在英特爾IFS能否做得起來，如最有機會率先採用的谷歌（Google）、Meta臉書、亞馬遜（Amazon）、阿里巴巴、蘋果（Apple）等，或與英特爾沒有明顯競爭的高通、聯發科，以及歐、美、日的車用微處理器（MCU）及類比晶片大廠。

陸行之指出，特別是英特爾併購高塔半導體（Tower）後，在上述客戶未大量採用英特爾IFS前，建議先停看聽。

最後，就像NVIDIA知道併購ARM不會過、公司還是要走流程，陸行之認為，黃仁勳此舉應該是想與英特爾合作，來瞭解公司各種產品的製程演進進度，到時反而變成「台積電的密探」、知己知彼。