中美元首18日舉行視訊通話，提及台海問題。據中國官媒新華社報導，中國國家主席習近平表示，台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。希望美方予以足夠重視。

習近平強調，和拜登都贊同中美要相互尊重、和平共處、避免對抗，都同意雙方在各層級各領域要加強溝通對話。

習近平指出，目前，中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭遇了愈來愈多的挑戰。特別是美國一些人向「台獨」勢力發出錯誤信號，「這是十分危險」的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。希望美方予以足夠重視。

習近平表示，中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是，美方一些人沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處。「美方對中方的戰略意圖作出了誤讀誤判」。

習近平強調，中美過去和現在都有分歧，將來還會有分歧。關鍵是管控好分歧。一個穩定發展的中美關係，對雙方都是有利的。

報導稱拜登願重申：美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。美方願同中方坦誠對話，加強合作，堅持一個中國政策，有效管控好競爭和分歧，推動美中關係穩定發展。願同習近平保持密切溝通，為美中關係把舵定向。

報導表示，兩國元首認為，此次視頻通話是建設性的，責成兩國工作團隊及時跟進，採取實際行動，爭取中美關係重返穩定發展的軌道，為妥善解決烏克蘭危機作出各自的努力。