美國總統拜登和中國國家主席習近平18日進行視訊通話，白宮於19日凌晨在雙方通話結束之後發表聲明表示，拜登向習近平闡述了假如中國「向俄羅斯提供實質支援」會帶來的影響和後果。

白宮新聞稿指出，這次雙方通話聚焦在俄羅斯對烏克蘭的無端入侵。拜登說明了美國與盟友和夥伴對這場危機的看法。拜登通話中也詳述了美國和盟友為防止入侵及隨後應對入侵而做出的努力，包括對俄羅斯施加制裁。

在通話中，拜登闡述了在俄羅斯繼續對烏克蘭城市和平民進行殘暴攻擊之際，假如中國向俄羅斯提供實質支持會帶來的影響和後果。拜登向習近平強調，他支援外交解決危機。

白宮的聲明指出，拜登與習近平還就維持雙方溝通管道暢通以管控兩國之間的競爭的重要性取得共識。拜登並重申，美國的對台政策沒有改變，並強調美國繼續反對對現狀的任何單方面改變。拜登和習近平責成他們的團隊在今後的關鍵時期內對當天的交談進行跟進。