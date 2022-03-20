台東台9線2車互撞車頭全爛 4人急送醫 10:192022/03/20 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東台9線20日早上9點17分發生兩車碰撞事故，造成4人受傷。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東台9線20日早上9點17分發生兩車碰撞事故，造成4人受傷。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真） 台東台9線20日早上9點17分發生兩車碰撞事故，造成4人受傷。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真） 台東台9線343.5公里處20日9點17分許發生兩輛小客車碰撞車禍，兩車車頭嚴重損毀、零件掉落一地，警消獲報後派遣多輛救護車及消防車趕往現場，確認無人員受困，但有4人受傷、傷者意識皆清醒，分別後送台東馬偕醫院。警方表示，有關整起意外詳細事發原因，仍有待進一步釐清。 熱門股－台揚 短線跌深觸底反彈 台東某飯店驚傳1女墜樓意外 現場警方急拉封鎖線 #台東 #台9線 #車禍 #車頭 #損毀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東驚見「全身肉色」猛男逛街 網放大看嚇：進擊的巨人 19:412022/03/17 社會 前車掉鐵片、後車輾過彈飛 2駕駛害女教師枉死 09:322022/03/20 社會 《汽車股》車電集結打國際盃 中華車喊後發先至 13:582022/03/18 財經 扇庫講堂開張台鐵建築群活化揭序幕 04:102022/03/19 地方新聞 賴清德參訪台東 為體中學生準備全中運打氣 13:242022/03/19 生活 台東富岡擱淺貨輪卸貨工程與鐵人三項賽事「強碰」 恐影響賽事 17:462022/03/17 生活 花3.7億活化扇型車庫周邊建築群 成立鐵道博物館打造美食街 19:502022/03/18 寶島 史上最貴溪蝦1隻1萬5 台東2男嘴饞電魚下場超慘 12:352022/03/17 社會 賴清德訪台東體中 為運動員打氣 04:102022/03/20 地方新聞 台前十大IC設計 2021營收衝破9千億 聯發科貢獻逾半 04:102022/03/20 產業．科技 南投嘉市花東 藍綠可望上演女人戰爭 04:102022/03/20 政治要聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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