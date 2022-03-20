台東台9線20日早上9點17分發生兩車碰撞事故，造成4人受傷。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東台9線20日早上9點17分發生兩車碰撞事故，造成4人受傷。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東台9線343.5公里處20日9點17分許發生兩輛小客車碰撞車禍，兩車車頭嚴重損毀、零件掉落一地，警消獲報後派遣多輛救護車及消防車趕往現場，確認無人員受困，但有4人受傷、傷者意識皆清醒，分別後送台東馬偕醫院。警方表示，有關整起意外詳細事發原因，仍有待進一步釐清。