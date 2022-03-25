台中市據統計是六都中自小客車數量最多的直轄市，而幾起受到社會關注的行車糾紛案也在台中市發生，令交通治安的議題浮上水面，近日台中發跡的饒舌流行天團《玖壹壹》團員春風，在直播上和助理菸酒拉聊天，聊到在台中怎麼開車才可以保平安，春風分享自己看到一些特定類型的車子就會閃的遠遠的，很怕被攔車。

台客流行天團玖壹壹，團員春風長外貌粗曠，加上台客打扮讓很多人沒了解之前覺得很凶神惡煞，但私下性格與外表有落差，與助理聊天反而是被欺負的那一個，反差感吸引一票粉絲。近日春風開直播與助理聊到行車經驗，他說自己第一次被攔車，「很恐怖內」，他說自己當天開的車是比較和善那一種，結果被助理逼問是哪種車，春風一時講不出來，只好轉移話題「台中治安很好，我覺得很棒。」

被問到哪一種車看起來很不和善，春風說「Toyota Alphard或者是BMW、M-AMG C63大七等車款」，千萬不要按喇叭，還反覆強調千萬不要，從春風的經驗來看，這裡面坐的都是惹不起的人物。春風說自己看到它們來，他都會讓他們先過，把車開的超開，更誇張表示自己「直奔人行道，寧願違規，讓你過」，和這些車子拉開距離，以防出事。

春風有一次要讓路，他說自己直接開到金錢豹，叫小弟幫忙泊車一下，過5分鐘之後才敢繼續開回中港路。和助理對談中，助理菸酒拉說要在車上放水果禮盒，這樣發生行車糾紛就可以拿出來化解衝突，春風提到自己會在車上放整條進口的菸，助理菸酒拉不信反問，春風很慌地說「我怕被攔車啊！」

直播一出引起很多台中在地人共鳴，分享自己在台中行駛的故事，逗趣對話讓網友笑翻。最後春風在社交平台上說下次教大家如何在台中市平安討生活，讓粉絲超期待。