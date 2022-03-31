花蓮1名已婚男子與1名女畫家小芳（化名）為國小同學、2人私交甚篤，被妻子懷疑出軌、控告小芳，妻子說男子曾與小芳「車宿」2晚，小芳還邀男子擔任裸體模特兒，2人曾談論不少親密話題；不過小芳反駁當時車宿是各自睡車頭、車尾，也沒有畫裸體一事，法官認定正宮沒有直接證據指認2人曾發生關係，判免賠償。

判決書指出，正宮提告指出，她發現男子與小芳會互傳曖昧、鹹濕訊息，且小芳還以畫畫名義邀男子擔任裸體模特兒，去年2月2人還「車宿」到花蓮3天2夜，2人待在車裡過夜，男子到台北時會住小芳工作室，然而正宮沒有直接證據指出2人有肉體關係，但她認為上述行為已達戀愛關係，向小芳提告求償。

不過小芳在法庭上解釋，她與男子的聊天內容多半是夫妻相處之道，且小芳之後也沒有畫男子裸體，而車宿部分男子因為是導遊，曾帶過各國女生車宿，他向小芳承諾不會有問題，該車還是9人座，男子當時睡駕駛座，小芳睡車尾，就停在公共停車場路邊，不可能會發生逾矩行為，照片都有分享在社群。

法官審酌小芳與男子的對話紀錄，2人確實沒有承諾畫裸體畫，內容也有提到車宿，男子有傳他當導遊與其他人車宿的照片，且對話中都是男子主動提及情趣用品、性生活等話題，小芳並未回應，也沒有說要與男子發生關係，法官認定2人之間連精神戀愛都不構成，小芳也沒侵害正宮配偶權，一審判免賠。可上訴。