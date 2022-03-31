藍綠空汙大戰再起，多個環保團體及民進黨台中市議會黨團3月31日召開記者會，抨擊台中市政府規畫「空品維護管制區」的速度是六都最慢，市長盧秀燕處理空汙問題不積極、應該道歉；台中市府環保局則強調，市府先與受影響對象協商，並舉辦公聽會、納入各界意見，是為保障車主權益。

台灣環境公義協會理事長洪正中指出，移動汙染源的控管對於改善空汙相當重要，環保署《空汙法》也規定移動汙染源應減量，並開放各縣市政府設置空品維護區的權限，地方可限制該區域僅能供電動車進入，但六都比一比，台北及新北早在2020年就公告管制區域，台北更在2021年1月開始實施。

洪正中說，六都中的桃園也在去年8月公告管制區域，並於今年1月開始實施，反觀台中市去年10月才公告，僅畫設台中港區為管制範圍，還要明年9月才實施，這樣算認真的政府嗎？質疑市府團隊是能力不足？或是為了選舉考量？

民進黨台中市議會黨團幹事長周永鴻表示，盧市府針對空汙的管制措施，除了打中火，其他方面沒有作為。台中市醫界聯盟空汙召集人林子賢說，世界衛生組織已證實，移動汙染源具有致癌性，若不有效防制，對民眾來說是一種慢性中毒，呼籲市府儘速比照五都設置管制區。

環保局長陳宏益指出，環保團體對台中空品維護區的政策有誤解，市府規畫的「台中港管制區」是全台腹地最大的單一空品維護區，當地因有電廠、鋼鐵廠等，每年進出數量達400多萬輛次，且市府為保障車主權益，先與相關人協商、舉辦公聽會。

陳宏益強調，台中市為了維護空氣品質，不但努力建置大眾運輸系統，還成立環保車隊，至今累計已汰換2537輛一、二期老舊柴油大貨車，在全國排名第二；另也建置友善電動車使用環境，3年來電動公車成長數全國最多。