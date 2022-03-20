愛聚眾鬧事的屁孩當心了！現行《刑法第283 條》規定，聚眾鬥毆致人於死或重傷者，「在場助勢之人」處五年以下有期徒刑，不過國民黨立委葉毓蘭認為，實務上發生致死或重傷案件不多，多為普通傷害，因此她提案修法，只要打群架致有人受傷害，在場助勢的人就要處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金。

社會上屢發生年輕人聚眾鬥毆影響治安與居民安寧的狀況，由於現場混亂，警方事後也難以釐清相互責任，受傷者或施暴者不乏臨時被友人找來，甚至是被友人的友人找來，完全不了解爭端本質是什麼的「助勢者」。

葉毓蘭指出，隨著科技進步，藉由社群通訊軟體，進行串聯、時間迅速、人數眾多、流動性高，致聚集三人以上之鬥毆，易生民眾生命、身體之危害，並間接影響社會秩序安寧。

葉毓蘭提案指出，實務上三人以上之鬥毆事件，發生死亡或重傷的案件不多，大部分均為普通傷害，且常因無法證明何人下手，導致無法對在場助勢、下手之人，予以處罰，顯見現行規範不足，因此她提案修法。

現行《刑法第283 條》規定，聚眾鬥毆致人於死或重傷者，「在場助勢之人」處五年以下有期徒刑；葉毓蘭修法增列，三人以上互相鬥毆致生傷害者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；下手實施者，處六月以上五年以下有期徒刑。意即聚眾鬥毆只要有人受傷就能開罰相關人士。