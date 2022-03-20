皇翔(2545)去年獲利飆9年新高，大方配息6.3元，受到買方青睞，股價強勢衝高，上週五個交易日累計漲幅高達18.47%。
皇翔2021合併營收達78.5億元，創近五年新高；營業毛利37.30億元，營業利益28.49億元，稅前淨利25.13億元，本期淨利24.46億元，年成長4成，歸屬於母公司業主淨利24.46億元，基本每股稅後盈餘為7.46元，飆出近9年最高紀錄。皇翔董事會決議每股配發現金股利6.3元。
皇翔近年來對都更領域十分積極，目前公辦都更案已累計至5件，其中「板橋民權段」基地面積達1117坪，預計2023年完工。「新莊文德段」面積達2261坪，將興建2棟27、33樓住商大樓，預計2024年完工。「土城頂埔」住宅、商辦案基地面積達3506坪，預計2025年完工。「永和大陳3」公辦都更案基地面積近4000坪，預計2028年完工啟用。「中和保二」住宅、商辦案，基地面積達3055坪，預計2026年完工。
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