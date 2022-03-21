新光金控因創辦人大股東吳東進干預公司經營遭金管會重罰，類似情況屢見不鮮，為避免沒有職位的金融業大股東干預公司經營，金管會擬劃「紅線」但怎麼劃？金管會主委黃天牧21日指出，國內公司治理上還沒有一個公認方法，銀行局已請銀行公會從自律角度來規範研究，如何讓大股東要關心公司又不能架空負責人機制，嚴重干涉公司的日常經營與經營層改派、投資決策等，很難精確說，初步不會修法，會從銀行業自律規範著手。

金管會的「紅線」是會從大股東過問公司「頻率」還是「範圍」去限制？黃天牧指出，理論上大股東有投資公司，關心公司事務是應該的，但國外與國內情況不同，國外只是要求經營者每年要給多少回報，日常事務不會去管，現在國內公司治理上還沒有一個公認方法，銀行公會從自律角度來規範研究，如何讓大股東不要干涉公司的日常經營與經營層改派、投資決策，很難精確說，因為要讓大股東關心公司又不能架空負責人機制，如何合乎台灣國情要再討論。

有沒有可能做到大股東與金控辦公場所分開？黃天牧指出，有沒有辦公室在一起的情況還要去了解，等研究完再報告。

黃天牧強調，這是文化、公司治理的問題，最後才是法律規範，先從銀行公會自律規範，法律怎麼處理再研究。

未來是否會訂出罰則？黃天牧表示，大家不要只看罰款，一家金融機構是否被信任、被尊重的價值，比有沒有被罰款重要，還是會先從銀行自律規範著手。

金管會日前已函請銀行公會檢討修正「銀行業公司治理實務守則」，檢討大股東、法人董事和公司間如何互動與規範；其次為董事長不在時，執行業務代理的決定程序，依規定董事長請假，可由副董事長代理，若公司未設副董事長，則由常董會推舉，但董事會公司治理主管就須提出法規和政策建議。