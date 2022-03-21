上週五（18日）反映中概股表現的納指金龍中國指數收盤飆7.5％，帶動港股21日早盤開高逾400點，但不久後轉跌，隨後再度上漲，惟漲勢收窄。

恒指開高410點或1.9％報21,823點；截至10點4分報21,435.67點，漲23.27點，漲幅0.11％。

國企指數開高162點或2.2％報7,529點；現報7,369.84點，漲3.42點，漲幅0.05％。

中國恒大、恒大汽車及恒大物業等恒大系股票盤前宣布暫停買賣。中國恒大停牌前報1.65港元，恒大汽車報3.52港元，恒大物業報2.3港元。