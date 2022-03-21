梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）為迎接繁花似錦的春天，以經典蝴蝶仙子、浪漫花朵為主題推出多款春季珠寶表，繽紛色彩，鮮艷明亮的寶石和璀璨美鑽共譜光影舞曲，詮釋蝶舞花間的浪漫意象，讓梵克雅寶以大自然為繆思創作的珠寶表，更加鮮活趣味。

梵克雅寶Charms Papillon Feerique蝴蝶仙子珠寶表，247萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

今年春季登場的梵克雅寶珠寶表也有不少讓人眼睛一亮的新作，如一款Charms Papillon Feerique腕表，以微型彩繪在表盤上彩繪蝴蝶仙子，翩然飛舞在金屬薄片鑲嵌琺瑯的湖水上，置身在以鑲嵌藍寶石的睡蓮、白K金蝴蝶之間，表圈鑲嵌了藍寶石與鑽石，十分唯美浪漫。

Marguerite Secrete雛菊神秘珠寶表則鑲滿了鑽石與藍寶石，可當珠寶手鐲，旋開表蓋則又是一只珠寶表，奢華指數破表。

梵克雅寶Marguerite Secrete雛菊神秘珠寶表鑲滿了鑽石與藍寶石，490萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

自2003年問世的Frivole花朵風珠寶唯美浪漫，向來深受VIP的喜愛，今年推出一款Frivole Secrete花朵風珠寶表，K金鑲鑽的花朵以層層堆疊的方式陳列，詮釋花團錦簇的的美景，讓人愛不釋手。