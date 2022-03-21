台灣汽車分期龍頭和潤企業(6592)今(21)日舉行法說會，董事長劉源森於會中說明去年全年經營績效，並揭露未來將聚焦於「和潤3.0-三大經營方針」：「組織改造」、「策略躍進」、「軟實力投資」，來航向第三個高成長的十年。

和潤企業去年合併承作金額1498億，年增34.4％，合併營收179.6億，年增22.5％，合併稅後淨利35.3億，年增26.4％，每股稅後純益(EPS) 6.10元，年增21.8％，合併應收帳款淨額1936億，年增24.7％，合併保有資產逾2015億，年增26.8％，資產報酬率(ROA)2.62％、股東權益報酬率(ROE) 14.36％，各項營運績效指標皆創下亮眼紀錄。

和潤去年整體營運績效亮眼主因有三：機器設備(含重車)、機車分期深耕有成，業績分別成長50％、75％；而和運國際租賃受惠於大陸疫情趨緩，恢復過往業績成長力道；加上資產品質管控佳，整體延滯率低於1％。

劉源森表示，和潤企業今年正式全面啟動和潤3.0，未來將聚焦於「三大經營方針」：「組織改造」、「策略躍進」、「軟實力投資」。在「組織改造」方面，董事會設置風險管理委員會、ESG永續經營委員會兩個功能性委員會，強化公司治理，追求企業永續發展；本社設置本部、部、室／處等單位，公司組織層級更明確；分社化成立和勁企業、和潤電能，多角化事業發展。

在「策略躍進」方面，定調為鞏固優勢，加速新市場：汽機車領域跨足非車領域、融資租賃模式跨足實業經營模式、中國大陸跨足東協國家，為公司引進新動能。「軟實力投資」方面將大額投入資源於人才、IT，例如中高階人才養成、總員工數成長至3400人、人均效能提升20％、核心系統與AI智慧、資安投入3年3億元預算，以達到和潤3.0願景。