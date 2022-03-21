雲林縣新設置畜牧場管理自治條例於2015年制定，因畜牧場抗爭案件多，2018年加嚴為新設畜牧場必須距離住宅500公尺、學校1000公尺以上；加嚴後業者因設場不易反彈聲浪大，2020年又放寬為住宅不包括農舍；最近又有舊場增建被卡關，縣議會擬第三次修正。

2015年版本的雲林縣新設畜牧場自治條例規定必須距離村落300公尺、學校500公尺，不料1年的新設場申請案就多達百案，且2018年許多新設畜牧場集中於同一鄉、或同村落，民眾經常到縣府請願。

雲林縣議會2018年為回應民意，隨即加嚴修訂為距離住家500公尺、學校1000公尺以上，致使申請中的66案被退件。

2020年縣府農業處為回應總量管制畜養量的聲浪，第二度提案修正，申請地號周界500公尺內限設3場。但經黨團協商後不予通過，反而放寬「距離住宅500公尺」的「住宅」不包含農舍。

「住宅不包括農舍」的規定使新設畜牧場較有機會找到設置地點，但居民抗爭事件又萌芽，上周崙背鄉豐榮村、五魁村民才抗議附近已有5、6場養豬或養雞場，業者則強調合法申請。

最近有幾個舊畜牧場申請增建申請，被視為新案必須適用新法而卡關，接受陳情的縣議員林深表示，舊場大多是小規模，他們在多年前獲准設置，財力不足無法一次興建到位，如今打算增建卻被視為新案而卡住。

林深認為舊場增建案不包含在「新設置畜牧場管理自治條例」範圍內，也有議員認為應以總量管制手段把關才能正本清源，縣議會將於28日第三度審議修正案。