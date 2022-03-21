知名家電廠艾美特-KY（1626）21日召開董事會，通過去年財報，合併營收101.56億元、年增9％，受到原物料價格上漲以及電子IC零件缺料衝擊，毛利率11.05％，每股淨損2.11元，較前一年度每股純益1.12元衰退。艾美特董事長史瑞斌表示，2021年原材料持續上漲，雪上加霜的是電子IC零件缺料狀況嚴重，欠料間接影響了生產效率且增加人工成本，雖然艾美特年度提價5％，但始終無法完全反應整體成本的增加，因此今年從將產品研發與設計上有效降低或節省原材料使用，以優化產品毛利為目標。

今年艾美特目標新品開發在原有產品的基礎上，增加深度與廣度，輔以不受季節影響的清掃類與健康類新品，如吸塵器、蒸氣拖把、除塵蹣儀和蒸足浴盆等，期望在更多元化家電產品的帶動下，減緩淡旺季的營收落差，達成淡季獲利的目標。外銷方面，持續增加新市場、客戶與新通路的發展。

艾美特指出，近日深圳市為了更有效控制疫情，市內工廠自3月13日起全面停工，目前已於20日全面復工，艾美特生產與出貨不受影響。此外，位於深圳工業區舊廠土地開發案，今年1月取得房產證後，TCL遷移補償金約1.59億人民幣已1月認列。