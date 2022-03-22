加拿大太平洋鐵路（CP）因與工會談判破裂導致20日停止營運，由於加國75％肥料依賴鐵路運輸，美國86％鉀肥從加國進口，外界擔心美加播種期將至，鐵路停擺令肥料供應更短缺，給北美農業構成壓力和讓農作物供應更緊張。