加拿大太平洋鐵路勞資糾紛 影響北美肥料運輸 03:042022/03/22 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大太平洋鐵路（CP）因與工會談判破裂導致20日停止營運，由於加國75％肥料依賴鐵路運輸，美國86％鉀肥從加國進口，外界擔心美加播種期將至，鐵路停擺令肥料供應更短缺，給北美農業構成壓力和讓農作物供應更緊張。 半導體供應鏈警訊 大陸氖氣價格瘋漲9倍 台灣優力膠業 客製產品供應國內外 #肥料 #加拿大太平洋鐵路 #供應 #北美 #美加 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一銀攜台電 簽供應鏈融資MOU 04:102022/03/19 金融．稅務 俄烏戰爭衝擊肥料穀類出口 全球糧荒隱現 16:182022/03/21 國際 伊朗將達成核協議 油市可望增每日50萬桶 22:552022/03/20 財經 戰爭打擊供應鏈 標普調降2022、2023兩年全球汽車產量預估 14:162022/03/17 財經 德經濟部長訪卡達與阿聯 尋俄天然氣替代供應源 20:202022/03/19 國際 供應鏈大亂！這家「貨櫃龍頭」賺超飽 馬士基也要看它臉色 17:282022/03/21 財經 俄國供應缺口難補齊 油價重回100美元 03:162022/03/18 財經 貨出不去、料進不來 電子供應鏈仍陷窘境 04:102022/03/18 財經要聞 通膨衝擊種稻收益更差！雲縣府建請提高公糧收購價格 15:422022/03/18 政治 新未來供應鏈投報率驚人 04:102022/03/21 投資理財 第一銀行攜手台電供應鏈 打造中小企業友善融資生態圈 12:552022/03/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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