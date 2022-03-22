大陸東方航空公司MU5735航班21日墜毀在廣西梧州藤縣，機上共載132人。大陸國家主席習近平立即作出重要指示，大陸國務院總理李克強總理也作出批示強調民航安全下，大陸民航局隨即下發兩道新文件，對全行業加強當前航空安全工作提出具體要求，要求強化風險防控和隱患排查治理；嚴格執行規章制度和運行標準等內容。

據觀察者網引述大陸民航局表示，接到事故報告後立即啟動應急機制，展開應急回應並派出工作組趕赴現場指導處置與調查工作。同時第一時間下發《關於加強航空安全工作的緊急通知》與《關於做好民航空防安全工作的通知》，對全行業加強航空安全提出具體要求。

大陸民航局要求，第一是要切實加強安全工作組織領導，堅持人民至上、生命至上，統籌好航空安全與疫情防控，做到「兩手抓、兩手硬」，提高安全工作的警覺性和政治敏感性，嚴格落實安全責任，堅守民航安全底線。

第二是強化風險防控和隱患排查治理，要求各地區、各單位切實加強民航領域安全隱患排查，舉一反三，從飛機保養維修情況、飛行天氣情況、人員資質、操作技能、空防安全等方面，立即、全面排查隱患。

第三要嚴格執行規章制度和運行標準。空管部門要加強氣象預報和現場天氣變化的及時通報，遇有危險天氣、邊緣天氣要及時預警，協助機組做好處置；航空公司要嚴格把關，增強機組搭配力量並提升運控部門的飛行動態監控和風險管控，對飛行中發生的任何不正常情況及時報告。

第四要切實履行安全監管職責。，民航各地區管理局要在繼續深化行業安全督導的基礎上，立即展開行業安全大檢查。