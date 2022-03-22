「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄進行瓣膜置換手術，卻不幸逝世，享年44歲，也讓老公辛龍至今未走出喪妻之痛，身為閨密的楊麗菁，凌晨時親自畫了劉真的畫像，悼念這位天人永隔的好姐妹，讓人看了為之鼻酸。

楊麗菁在臉書曬出親筆描繪的劉真畫像，只見畫像中她一襲黑色裝扮，背後還長著一對天使翅膀，臉上嶄露自信翩翩起舞的模樣，正是生前在眾人心中留下的樣子，接著悲痛表示：「這兩年事往日遷，如流水從指間滑過，帶走了些什麼、又留下了些什麼，難以言敘，花開時節，帶來了花朵，帶來了初生的生命，遠處鐘樓的一下下鐘聲，將短短的人生逐點敲走」，短短幾句話道盡對好姐妹的思念。

這幅畫作也是劉真長存在楊麗菁腦海的模樣，只見她用文字描繪出這難以忘懷的身影：「四季更迭如同節奏，妳我隨之婆娑起舞，眼中朦朧的身影是妳，舞動著跳躍著閃爍著，就像畫布中的影像，身後的影子。舞步輕盈絢爛，像畫筆般在我腦海中的畫布，點滴落地、時而拖行、時而飛躍」，最後感性寫道：「原諒沒有繪畫底子的我，只能拙劣的妄想，想留住妳的神韻、妳的風采、妳的一切。記念我的至友，真」，一字一句都相當催淚。

楊麗菁去年6月9日凌晨12點一到，就在臉書曬出劉真生前美照及手繪畫，只見身穿白色舞衣的女孩優雅的跳著舞，右下角一樣簽著楊麗菁的名字，似乎想藉由畫畫傳達對摯友想念，除了感性表示每年這個時候總想起一起的點點滴滴，更強調思念劉真「妳的美、妳的善，你的真」，還不忘用劉真名字寫下藏頭詩「劉 在我的心裡成為永恆！真 心的好姐妹生日快樂！」道出無法被取代的姐妹情誼。