京城建設總經理陳添進辭世 董事會23日聘任新人選 14:252022/03/22 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 京城建設（2524）總經理陳添進辭世，京城建設22日公告天籟投資改派法人代表，由京城土地開發部副總經理陳進興替補，至於京城總經理新任人選，將在23日的董事會通過人事聘任案。 葉光章 表態角逐期貨公會理事長 東泥去年每股賺0.25元 總經理交棒二代陳冠華 #京城 #京城建設 #總經理 #陳添進 #辭世 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 和泰產險總經理莊瑞德 把頻繁調職當特訓 04:102022/03/13 專題周報 醒吾院長舒宗浩心肌梗塞辭世享年59歲 梁志民連送2友人：心痛如絞 08:172022/03/22 娛樂 《產業》萬佐東上任台北遠東香格里拉暨區域總經理 13:582022/03/12 財經 春花秋月憶鐘老 鐘俊雄個展高雄開幕 22:042022/03/19 寶島 台電設風險管控專責單位 王美花：總經理就是風控長 13:322022/03/10 財經 阿里副總裁庫偉傳出任釘釘COO 商業化步伐擬加速 12:132022/03/17 財經 《產業》IBM大中華區總經理 陳旭東上任 15:392022/03/14 財經 光寶總經理邱森斌：俄烏戰事暫時對景氣沒有影響 22:332022/03/21 財經 拚直播 果菜公司總經理學當帶貨主 04:102022/03/14 地方新聞 Uber任命林梓聖為Uber企業版台灣暨香港總經理 13:132022/03/10 財經 金鐘視帝唐川辭世享壽69歲 「遠離病痛 出境到另一個國度」 10:502022/03/14 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。