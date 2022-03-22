民進黨「高雄正能量」參選人林志誠等4人今天完成初選登記後召開記者會，沈痛回應近來遭對手以排山倒海資源打壓、以「黨務中立」假議題抹黑一事。「正能量」強調，4位參選人從未動用黨部資源，過去為了「讓政治不一樣」的初衷與黨內和諧而不斷忍讓，但年輕不代表可以不斷被侮辱、輕視，呼籲對手適可而止、停止謾罵！

「高雄正能量」參選人第一選區李庭慧、第三選區林志誠、第八選區鄧巧佩及十選區的黃雍琇上午完成初選登記，並連袂在中正、民族路口召開記者會，反駁對手陣營的批評。

林志誠指出，「正能量」已多次重申在決定時參選時，趙天麟就要求3位有黨職的參選人辭職，並要所有新人與團隊在參選過程忍耐、低調，以黨內和諧為優先，勿破壞黨內團結，沒想到即使團隊已經自制、忍讓，仍屢遭對手鋪天蓋地的抹黑。年輕、缺乏資源不代表要接受大派系的侮辱、輕視，今天是正能量所有參選人首次正面回應此事，盼也是最後一次。

鄧巧佩說，指責參選人佔用黨部資源是對他們最大的侮辱，且黨部資源受黨部執評委督導，也非單一個人可主導，對手不斷操作假議題，卻不知道趙天麟不僅要求參選人辭去黨職，還叮嚀不要與對手發生正面衝突，因為無論初選如何競爭，民進黨終歸要團結對外。過去即使飽受攻擊、打壓，「正能量」不曾對其他黨內參選人惡言相向，沒想到對手卻越加肆無忌憚，期盼對手從今天起停止攻擊，用政見讓選民看見，未來「正能量」也會繼續努力走出不一樣的路，讓政治真的變得不一樣。

黃雍琇提到，昨天包含她在內的三位前鎮、小港區議員參選人同台參加廟會活動，當時也在現場的趙天麟委員二話不說，立刻一一介紹三位來自不同派系的參選人給現場鄉親認識，並為大家加油打氣，可見根本沒有所謂「不公」、「不中立」的情形。

李庭慧說，決定參選至今，沒有動用黨部任何一毛錢、一分資源，看板等支出全是參選人個人、家族及朋友籌措租借而來，趙天麟委員也以立委名義站台非黨部主委。不解當對手背後站著六位在地立委輔選，享有無比寬裕的資源與多不勝數的組織人力奧援，卻還要對缺乏資源、一步一腳印慢慢打拚的參選人極盡抹黑、攻擊，誠心希望選舉不要再是如此負面、仇恨及對立。