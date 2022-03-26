民眾黨祕書長謝立功先到景福宮參拜，並到市場掃街。（賴佑維攝）

民眾黨祕書長謝立功、立委賴香伶力拚桃園市長參選人初選，2人26日都在桃園拜票，謝立功選擇走訪市場，賴香伶則是以軟性親子互動優先。2人挑在同一天有行程，謝說，良性競爭讓民眾認識民眾黨優質的參選人。賴則說，雙方各有巧妙，較勁也是必然。

謝立功先從桃園市桃園區景福宮出發，並到南門、新永和市場掃街，對於與賴香伶同一日有桃園行程。他說，活動本來就是讓市民更了解良性的競爭，讓民眾認識台灣民眾黨參選人非常優質。

至於對桃園未來看法，謝立功則說，桃園作為國家門戶，桃園做得好，台灣都會好。桃園如果不好，就會影響台灣，如同我們常說，防疫措施沒有做好，全台灣就會受到影響。希望桃園更好，他也說，對於桃園市長鄭文燦做得好的地方給予肯定，但是有把握可以做得更好。

賴香伶則舉辦「親子逗陣行」桃林步道健走活動，藉由桃林步道環境並配合桃園地景藝術節，邀請家長帶著小朋友一起出遊，增加親子互動並鼓勵全民運動。她表示，喜歡桃園青山、綠水環境，希望透過桃林鐵路健行活動，讓桃園朋友更認識她，也可以直接跟市民對話。

面對2人同一天都有行程，她說，必然是互相要爭取不同族群認同，而他們初選階段可能不像在地政治人物知名度高，她選擇比較軟性的親子活動，至於市場掃街可以認識很多攤商朋友，但是時間不夠。她也說，方式各有巧妙，互相較勁也是必然。