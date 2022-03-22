知名的旅美陳姓牙醫與胞姊訂立和解契約，約定雙方不得散布足以妨害他人名譽之訊息，但弟弟主張姐姐違約，台灣高等法院認為，陳女及其兒子林姓男子違約且妨害對方名譽，判決須賠償466萬多元及100萬多元，可上訴。

高院認為，陳女及林男收到另案刑事判決後，由判決書中記載即可知悉林被恐嚇與陳姓牙醫無關，卻仍在週刊刊登文章，使閱讀者產生陳男教唆對林潑灑紅色油漆恐嚇的聯想，致其社會評價低落，妨害其名譽，構成侵權行為。