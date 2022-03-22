旅美牙醫因胞姐違反和解契約 請求違約金獲判賠逾460萬元 17:492022/03/22 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 旅美牙醫因胞姐違反和解契約請求違約金，二審獲判賠。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 知名的旅美陳姓牙醫與胞姊訂立和解契約，約定雙方不得散布足以妨害他人名譽之訊息，但弟弟主張姐姐違約，台灣高等法院認為，陳女及其兒子林姓男子違約且妨害對方名譽，判決須賠償466萬多元及100萬多元，可上訴。 高院認為，陳女及林男收到另案刑事判決後，由判決書中記載即可知悉林被恐嚇與陳姓牙醫無關，卻仍在週刊刊登文章，使閱讀者產生陳男教唆對林潑灑紅色油漆恐嚇的聯想，致其社會評價低落，妨害其名譽，構成侵權行為。 電動自行車 須保強制險 個人出售「未辦保存登記建物」小心免受罰 #牙醫 #契約 #名譽 #旅美 #妨害 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學測前氣胸發作 同學溫馨關懷讓他繁星圓夢 17:032022/03/22 生活 老婦霸床4年 振興醫院要求歸還勝訴 04:102022/03/10 社會新聞 多元信託系列報導－安養結合保險金信託 撐起防護傘 04:102022/03/21 產業特刊 法治面、推廣面 須雙箭齊發 04:102022/03/18 財經要聞 查出來路不明影像 律師張靜遭聲押 檢強調無關政治 10:262022/03/22 社會 保障藝文工作者權益 文化部發布2項勞權指引原則 19:132022/03/21 生活 投資型保單 2月僅賣294億 04:102022/03/16 金融．稅務 涉妨害秘密 彭文正律師張靜遭聲押 09:212022/03/22 社會 竹市30家牙醫院所明起3周 孕婦、15歲以下看牙免掛號費 13:262022/03/20 生活 涉賄、妨害投票政黨連坐罰1.6億 這政黨最多件 15:142022/03/16 政治 市場不安 壽險保單亦出現避險性投保 20:152022/03/15 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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