財政部國庫署22日表示，公益彩券自1999年底發行以來，截至2022年2月底止，累計創造盈餘約5,325億元。

公益彩券盈餘專款專用於補助國民年金約2,390億元、全民健康保險準備266億元，以及分配予地方政府運用於社會福利支出約2,669億元。另運用發行機構繳納之回饋金約362億元，補助相關單位落實弱勢族群之照顧及經銷商失業、轉業之生活津貼及人身安全照顧，對社會福利貢獻甚有助益。

在提供弱勢族群就業機會方面，公益彩券之經銷商以具工作能力之身心障礙者、原住民及低收入單親家庭為優先，截至2022年2月底止，經銷商人數合計43,128人，如再考慮其聘僱員工及彩券周邊產業等因素，對於促進就業將更具正面影響。

公益彩券2021年度銷售目標為1,318億元、結算盈餘為298億元，該年度累計結算銷售金額約1,328.5億元、盈餘約302.26億元，年度目標皆已達成。

另2022年度公益彩券年度銷售目標為1,362億元、結算盈餘為309億元，截至2月止累計金額約196.9億元、盈餘約52.67億元，與2021年同期銷售金額194.1億元、盈餘50.24億元比較，銷售金額增加約2.8億元（成長1.44％）、盈餘增加約2.43億元（成長4.84％），財政部國庫署表示，將持續督導發行機構穩健發展公益彩券市場，達成銷售及盈餘目標。