鼓勵中獎人捐出部分獎金做公益一直是台灣彩券經營的特色之一，從96年統計至去年底，中獎人的愛心捐款已累積逾54億元，執行1,293個公益慈善方案，幫助弱勢族群高達755萬人次。

台灣彩券董事兼發言人黃志宜表示，公益彩券的銷售為政府創造穩定的社會福利經費來源，從96年1月累計至110年12月底，台灣彩券已為政府創造公益彩券盈餘達3,988億元，用於補助各縣市政府社會福利支出、國民年金及全民健保費用。此外，更鼓勵中獎人捐出部分獎金行善，從96年1月累計至110年12月底，累積中獎人捐款逾54億元，捐助超過200個社福單位及公益團體，執行1,293個社福方案，全臺灣已有超過755萬人次弱勢族群受惠。

黃志宜指出，54億餘元是透過中國信託慈善基金會所捐助的，除此之外，大額中獎人仍會持續私下作各種不同的善事及捐助，因此，捐助金額應高於54億餘元。

黃志宜指出，展望來年，台灣彩券仍將健全彩券產業的發展作為努力目標，同時持續推廣公益彩券的公益核心價值，讓更多的民眾支持並認同公益彩券所帶來的正面影響力，在社會上形成一股良善與愛的循環，讓好事持續發生。