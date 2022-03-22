張惇涵(資料照片)

資深媒體人彭文正因總統蔡英文「論文門」案遭通緝，他的委任律師張靜住處和事務所昨天也驚傳遭台東檢警依涉妨害祕密等罪嫌進行搜查，張靜直言這是典型的查水表。對此，總統府表示，張靜所涉案件，與總統博士學位相關案件毫無關聯，總統府不了解也不評論個案，但政治臆測大可不必。

張靜昨遭台東檢警持搜索票依涉妨害祕密與《個資保護法》進行搜查，之後被警方帶回偵訊後，移送地檢署徹夜複訊，檢方今天凌晨向法院聲請羈押，台灣陪審團協會出面聲援；法官已駁回聲押案，張靜當庭釋放、無保請回。

關於張靜因涉妨害祕密等案件，遭台東地檢署聲請羈押，台東地方法院裁定無保釋回，總統府發言人張惇涵表示，總統府一貫的立場是尊重司法，不涉入司法個案。但總統府也期盼，相關單位在偵辦過程，應注重司法人權保障，以確保法治國家相關法律原則之落實。

張惇涵表示，根據台東地檢署對外發布之新聞稿，張靜律師所涉案件，與總統博士學位相關案件毫無關聯，總統府不了解也不評論個案，但政治臆測大可不必。