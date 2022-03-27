國內疫情升溫，昨天（26日）新增21例本土個案，感染科權威黃立民指出，只要每日新增控制在百例以下，就可以持續擴大解封，對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男持反面意見，指出疫情不可能就壓在百位數不繼續上升，一但疫調量能緊繃、做得不確實，下場就是被病毒淹沒。

感染科權威，台大兒童醫院院長黃立民指出，只要每天不超過100、200名新個案，重症死亡低於10人，他認為都可持續解封，縮短檢疫天數，讓生活逐漸恢復正常。不過沈政男在臉書表示，疫情從個位數上升到百例，很難就此壓在百例，在那邊載浮載沉，因為新增百例的傳染力道會讓疫調量能緊繃，而疫調如果不能做得確實，疫情絕對會繼續升溫，不會停在原地。

沈政男表示，簡單來說，台灣不是把病毒壓得死死的，就是被病毒淹沒！這就是必須追求清零的理由。追求清零，雖然未必一直零確診，但放任一些案例存在而不繼續壓制，那麼很可能就會給病毒反撲的機會。

沈政男表示，這幾天新增本土個案上升，真的要小心面對，基隆小吃店出事了，基隆必須加緊匡列，絕對不能讓這些小吃店接觸者在外頭趴趴走。而新北已接連兩天出現不明感染源案例，而且是工作或陪病篩檢才發現，代表背後可能還有一些案例沒有曝光，只要趕緊匡列，還是可以控制疫情，佐證就是嘉義喜宴群聚已經沒有新增了。顯然一個小型群聚事件，以台灣目前的疫調速度，大概三、五天就能圍堵，而這就是三個月來能夠壓制Omicron到接近清零的最大法寶。

沈政男表示，台灣要解封，不管放寬入境檢疫天數，或者社區防疫繼續鬆綁，都要靠閃電疫調，匡列千人也不手軟。而且大陸疫情持續延燒，如果他們不能控制疫情，台灣可能解封嗎？