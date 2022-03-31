30日台灣再度新增56名本土病例，其中基隆就佔了20例，指揮中心指揮官陳時中更提醒此條傳染鏈「仍未收斂」，下達類普篩指令，引發軒然大波，對此醫師沈政男直言，對這個決策頗為訝異，指出普篩先決條件是強制與準確，而家用快篩在這2點有所不足。

沈政男在臉書發文指出，基隆社區至今篩檢了2000多人，雖揪出零星個案，但都是與小吃店群聚相關，例如今天公布的南榮國中確診同學、房仲業群聚，都是由小吃店衍生，真正無足跡關聯的社區篩檢確診率趨近於零，代表一般人口染疫率趨近於零。

沈政男表示，以家用快篩的準確度來說，用來普篩的前提是一般人口的陽性率夠高，否則偽陽性會是一個不小的問題，他舉例，基隆有36萬人口，而試劑特異性假設是99%，偽陽性人數就會有3600人，如此一來將有多少家庭受到不必要的震盪？

沈政男說，或許指揮中心想用此舉抓出小吃店染疫，還在社區趴趴走的黑數，但類普篩一來無強制性，二來準確度是大問題，利弊如何該三思，若內用或群聚規範沒有加強，接下來只會不斷重演類似群聚，新增案例只會持續上升。

沈政男強調，疫調仍然是目前控制疫情最有效手段，他舉高雄與台東為例，表示這兩地疫情已經穩定下來，就是最好的證明，只要堅持，兩周後的基隆雙北，就會是現在的高雄與台東。