Omicron本土疫情再起，基隆銀河小吃店群聚短短數日已累計68人確診，其中一名海洋大學教授(案23022)也因此染疫，有大學職員出面分享過去2天校園「逃難」情形，更爆料市府數次離譜決策，讓他相當火大，引發熱議。

這名海大職員昨天(29日)在PTT基隆版PO文「基隆的防疫政策 我不懂」，他說，28日當天教授確診後，校方一大早就緊急發公告，呼籲學生別到校，緊急處理很不錯。到了中午，門口就出現許多家長，學生們也帶著大包小包「緊急逃難」。

原PO說，當天下午，前後出現2台救護車載走疑似個案，市府發新聞稿表示相當重視海大疫情，會在校園設前進指揮所，接著發公文給學校，再由學校轉寄，要全校去校內篩檢站PCR，並要求學生乖乖待在宿舍。

原PO表示，市府發信給學校的時候，已經是下午4點50分，而自己收信時，則是傍晚5點43分，「職員早就下班，宿舍學生要跑得早跑光了」。到了隔天，市府突然又說校內篩檢站已經撤除，要求大家去其他篩檢站檢測，然後又改為「非強制」，讓他相當不解。

原PO說，查了一下，離學校最近的篩檢站有一大段距離，他好不容易抽空，11點10分到，發現竟然收攤了，因為只開到10點，下午時段也只有1點30到4點30，讓他傻眼到不行，直呼這種時間是要怎麼抽空。

原PO不滿說，二信、正濱國小、海事、海大多的是空地，海大前一天明明也有篩檢站，但市府就是不設在這些地方，到底重不重視二信地區的疫情？他抱怨，發個新聞稿說設前進指揮基地，結果檢測要跑那麼遠，還把校內的撤除，到底是前進到哪，自己能體會基層辛勞，但真心不懂市府的決策。

鄉民也紛紛留言：「粗暴的言論duck不必」、「大家可以體諒醫護基層，但自己宣稱要設指揮所，又要海大師生跑那麼遠檢測，根本說不過去」、「市政府連篩檢站的地點跟地址都可以寫錯，讓大家跑錯地方還說是誤植XD」、「林右昌隔離到腦袋不清楚了嗎」、「我們學生也超混亂，改來改去，到底是不是強制？」，但也有人緩頰：「基隆疫情剛爆，大家都很恐慌，先冷靜一點」、「公文簽核至少一小時，這速度OK了啦」、「多點鼓勵少點責罵，林右昌做得很好」。

眼見留言區戰翻，原PO也在底下澄清，表示「早上公布消息，但是晚上才說不要跑會擴散」、「成了立前進指揮所，篩檢站卻只維持數小時」、「重視二信、海大線疫情，但是最近的檢測站在舊修車站」，難道自己還要繼續稱讚基隆防疫很棒？