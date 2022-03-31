新冠肺炎爆發至今已逾2年，近日本土個案連環爆，不少民眾卻開始對疫情疲乏，紛紛想知道疫情何時能告一段落？對此，醫師張博揚預測，全體國民都被Omicron或其他變種病毒掃過一遍，大家打完第三劑疫苗抗體濃度高，再來個自然接觸感染就很完美，兩者搭配起來的抗體才持久。

張博揚昨在臉書上發文表示，新冠肺炎何時能在台灣告一段落，就是全體國民都被Omicron或其他變種病毒掃過一遍再說，因為純打疫苗的抗體，沒幾個月就會迅速低落，只有疫苗搭配自然感染的抗體濃度才能堅挺持久。

張博揚指出，病毒變種最有利的方向就是「高傳播力」與「免疫脫逃性」，讓感染的宿主死亡並不會幫助它繁衍子孫，而現在多數被Omicron感染的人都屬於輕症或無症狀患者。因此趁著打完第三劑加強眞，抗體處於高峰的時候，來個自然接觸感染，完美！此時不開國門，還要等三個月後抗體下降嗎？

台灣昨天暴增56例本土個案，除了基隆小吃店群聚嚴重，病毒也攻進校園，多所學校出現老師或學生確診。根據指揮中心統計，截至昨天下午記者會，台灣感染源不明的傳播鏈累計共有19條。