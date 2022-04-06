本土連5天破百，不少民眾質疑，疫情嚴峻為何不升級或封城？對此，加護病房（Icu）醫師陳志金舉上海為例說，台灣與上海人口數差不多，但上海3月28日起封城，原訂4月4日解封，但當天確診數仍破萬，只好延後解封時間。一名網友透露，上海防疫措施嚴格，民眾隔離時間不斷延長，還要求人人每周採檢，多數台人應無法忍受。

陳志金昨在臉書上說，本土疫情炸鍋，4月5日暴增216例確診，讓不少人嚷嚷著台灣疫情嚴峻，也有人質疑為什麼疫情警戒不升級？為什麼不趕快封城呢？不過，目前多數台灣人仍可過著趨近於正常的生活，仍可以出去旅遊踏青和聽演唱會。

陳志金表示，上海的人口數與台灣差不多，目前正使用非常強烈的手段對抗疫情，自3月28日起封城，當地採取「清零政策」，全城普篩，還從其他省分調派醫療人員與解放軍支援，但4月4日單日確診仍有13354例，原本的解封時間也延後。

陳志金也說，台灣與上海除了採取不同的防疫政策外，接種的疫苗種類也不太同，未來兩地的疫情發展值得繼續觀察。

貼文引起網友熱議，部分民眾看著本土連續多日破百的狀況，也無法理解怎麼還有人敢去風景區旅遊。不過，也有網友透露，男友外派上海工作，由於當地嚴格的防疫政策，眞的毫無自由可言，隔離時間不斷被延長，且每周都要做核酸檢驗，如果台灣也採取這樣嚴格的防疫措施，應該會有不少人抗議。