新冠肺炎疫情持續升溫，政府不斷呼籲民眾接種疫苗，以提高自身保護力，高雄長庚醫院替院內工作人員檢驗疫苗抗體時，發現曾經得過SARS的工作人員施打1劑AZ疫苗後，抗體濃度比未感染過SARS打1劑AZ疫苗者高68倍、打2劑AZ疫苗高8.5倍，目前已發表相關研究資料，盼未來可以研發出效期更長並預防更多變異病毒的疫苗。

高雄長庚醫院感染科副主任陳怡君表示，先前替院內接種過疫苗的工作人員檢驗疫苗抗體時，發現一名SARS康復者的「棘蛋白」抗體比一般人多出許多，隨後長庚研究團隊招募3類接種AZ疫苗的族群，針對所有受測者研究接種疫苗之後的「棘蛋白」抗體表現。

研究團隊招募的對象分別為7名接種1劑AZ疫苗的SARS康復者，以及295名接種1劑AZ疫苗和37名接種2劑AZ疫苗但未曾感染SARS的健康受試者，所有受試者都未曾得過新冠肺炎病毒疾病。而SARS康復者的年齡也明顯比未曾感染SARS的健康受試者年長。

醫療團隊研究後發現，曾經罹患SARS的康復者接種1劑疫苗後的抗體濃度，比接種1劑和2劑疫苗且未曾感染SARS的健康受試者分別提升68倍及8.5倍，另外，健康者接種疫苗後不會有核衣殼蛋白抗體反應，但SARS康復者卻有核衣殼蛋白抗體，除了AZ疫苗外，接種莫德納疫苗的SARS康復者，也有抗體濃度倍增的情況發生。

高雄長庚感染科主任李允吉表示，SARS康復者即使已感染18年之久，體內免疫系統仍具記憶冠狀病毒的細胞，打新冠疫苗後可以很快誘導出效價，而且得過SARS者的血清送到林口長庚醫院初步研究病毒的抗體，無論對最起初的新冠肺炎病毒及Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron等變異株都有很好的效果。

李允吉表示，目前的疫苗接種一段時間後，抗體效價就會下降，且病毒持續不斷變異，新一代疫苗是否能誘導出持久性免疫反應成為終結疫情的關鍵，此次的研究發現，可望提供疫苗研發團隊參考，盼未來研發出效期更長並預防更多變異病毒的疫苗。