新北中和公寓爆發社區感染，該棟雙邊公寓原有6人確診，讓指揮官陳時中也感到奇怪，經擴大採檢同棟公寓至今已有9人染疫。對此，醫師潘建志分析公寓住戶接連染疫，是來自大樓管道間的空氣傳染，許多老公寓頂樓加蓋，恐成為台灣獨有的防疫破口。

潘建志今在臉書發文指出，中和雙邊公寓造成6戶確診，是經由管道間的空氣/氣溶膠傳染，連香港最近的BA.2變種，也是由社宅大樓垂直空氣感染開始，如同樓下鄰居在廁所抽菸，管道間接管處無妥善密封，或是浴室換氣扇止回閥未密合，菸味就可能順道飄至上層住戶。

潘建志醫師分析中和公寓住戶染疫途徑，類似香港大樓群聚案。（圖／翻攝BillyPan 潘建志醫師臉書）

潘建志解釋，台灣大樓都有管道間，從一樓直通頂樓排氣口，從衛星照片推測，中和公寓的五樓被加蓋成住戶，原先頂樓的管道間通風口可能早已被封住，頂樓加蓋後，管道間不通風，住戶中只要有一人感染，洗澡或上廁所，病毒就會在公寓各戶間飄來飄去。

潘建志也坦言，台灣頂樓加蓋是違建，但太多了抓不勝抓，「現在可能變成台灣獨有的防疫破口」，提醒住公寓大樓又有頂樓加蓋的民眾，請趕快改善。