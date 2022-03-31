台灣2天暴增143例本土，今日87例確診，更創下2022年來的新高，引起部分民眾擔憂是否該升三級警戒，否則清明連假疫情恐爆炸，對此，多數人看完卻搖頭直呼，升三級與禁內用雖是很有效的防疫手段，但卻有可能導致餐廳、健身房與電影院面臨倒閉風險。

針對本土疫情多點開花，國內防疫警戒是否該重回三級，相關議題在PTT引起網友討論，其中有一名網友透露，感覺這次疫情爆發，台灣人已經不害怕了，連假的飯店與餐廳通通客滿，照這樣下去，會不會連假以後疫情大爆發？指揮中心是不是該禁止內用啊？

不過，多數網友卻紛紛表態說「不支持升三級」，雖然禁止內用與升三級是最好的防疫方式，但是餐廳、健身房與電影院，這三個行業卻大受衝擊，再度面臨要倒閉的風險。對此，不少網友吐槽說「還有人不知道為什麼不再禁內用嗎？」、「選舉要到了，哪個黨禁內用肯定落選」。

另也有網友表示，相較起去年疫情爆發的狀況，現在很多台灣人都打過疫苗了，如果打了跟沒打一樣，動輒就要升三級警戒，那不顯得疫苗很無用嗎？「都打三劑了，怕什麼」、「 打了疫苗還升三級，那你當初也不用挨針了」、「疫苗是打好玩的」。