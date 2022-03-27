追查蔡英文總統「論文門」的律師張靜，日前遭台東地檢搜索並聲請羈押，被質疑「查水表」。對此，前台南縣長蘇煥智認為，以個資法起訴張靜，全國裝設監視器錄影的恐皆犯罪！「為了追殺張靜，可能讓全民都受災！」

媒體人彭文正追打「論文門」，委任張靜在台追查，日前其女友擔任店長的理容院與消費者有糾紛，張靜向店內保全調閱監視器錄影畫面做為證據，東檢卻以該畫面涉及妨礙祕密、個資法，21日搜索張靜的律師事務所、扣走電腦等物，並聲請羈押，遭台東地院以程序不合法駁回，東檢火速起訴，再向花蓮高分院抗告，昨天再被花高院裁定駁回。

目前也是律師的蘇煥智昨天深夜在臉書發文反問，台東檢察官將張靜及其女友以刑法315-1條第二款及個資法41條予以起訴，依個資法41條起訴是否合理？

他說，個資法第41條規定祇有「主觀犯罪構成要件」：「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」，但「客觀犯罪構成要件」卻沒有規定，必需看個資法其他六個條文，才能判斷是否犯罪。

蘇煥智認為，一個刑罰條文沒有明確客觀的犯罪構成要件規定，必須詳細再讀其他六個條文，才能判斷自己是否構成犯罪？就算是專業律師都不是那麼容易理解。這樣的立法方式，根本就是讓人民隨時可以踩到「犯罪的地雷」，是「害老百姓的陷阱」。

至於張靜的店裝設監視器錄影，這些影像算不算個資法的個資？蘇煥智表示，個資法第2條，對於監視器的錄影資料是否個資，並沒有明文規定。所以這個解釋應該受到刑事法「罪刑法定主義」的拘束，以明文規定為原則，沒有明文規定的個資，不應該適用於刑罰，否則將陷人民於「犯罪的地雷區」中！

他說，檢察官依個資法41條起訴張靜律師及其女友，顯然是將監視器錄影當作個資。問題是如果將監視器錄影資料當作是蒐集個資，那一大堆路口監視器、巷口監視器、社區監視器、政府機關、醫院、大樓、公司行號，營業場所裝置監視器錄影，「這樣子是不是也都算是蒐集個資呢？」

蘇煥智指出，現在政府大力推動智慧城市、智慧社區、智慧大樓，到處都是監視器，那是不是也都是違法蒐集個資，都應該依個資法41條追訴呢？更何況這條是公訴罪，檢察官可以主動偵辦！

他認為，本案張靜是為了「防盜、防止被誣陷為作黑的、防止糾紛」而存証的目的，與個資法第41條的犯罪主觀構成要件不符。

至於是否因為拍到裸體畫面，就構成刑責？他說，從刑法來看，其犯罪的主觀構成要件是「無故」，就是指行為人是否有「主觀的妨害秘密的犯罪意圖」，因而應以行為人的主觀意識，作為認定標準。如果行為人是以「照攝裸體影像」為目的，那就是「無故侵害隱私」。

但蘇煥智強調，「無故」是一個主觀犯意的構成要件，其解釋有一定的邏輯，並不是檢察官或法官可以「自由認定」。台東地檢署以「拍到裸照」，即認定構成刑法315-1條妨害祕密，基本上是完全不考慮「無故」的構成要件，是違法的起訴。

台東地檢署以個資法41條起訴張靜及其女友。將監視器錄影資料，視為蒐集個資，要求必需符合個資法第19條的規定，否則將處五年以下有期徒刑，蘇煥智表示，這個起訴恐衝擊全國保全業及目前已經裝設的監視器錄影系統，可能都面臨觸犯個資法41條犯罪的危險。「為了追殺張靜，可能讓全民都受災！」