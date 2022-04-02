行政院拍板將租金補貼預算由57億元，增加到300億元；前台南縣長蘇煥智認為，這是標準的選舉綁樁策略，也是「殘補式的居住正義」。

他認為，打破目前中央集權集稅體制，採取分稅制，振興在地經濟，讓年輕人不再大量北漂，才是解決居住正義、少子化困境的根本策略。

行政院拍板將租金補貼方案，受益戶數由12萬戶增加到50萬戶。蘇煥智說，今年選舉年，行政院此一政策，的確是選舉大利多的政策。

他說，而且由中央內政部直接作莊受理，跳過地方政府，也成為中央政府直接綁樁的手段。

他指出，每逢選舉年，租金補貼就加碼！這一次加得幅度更大，這真的是標準的選舉綁樁策略！而且為了避免房東不同意，還特別一並提出房東免稅額及房屋稅地價稅比照自用住宅的政策。等於一併對屋主也一並提供優惠。

他認為，租金補貼固然對許多租屋者是一大福音，不過300億元預算是個不小的數字，其財源為何？應該也會發生一定的排擠效應。

他說，根本解決問題的方案，租金補貼的財源應來自都會地區的空屋稅、空地稅及囤房稅，可以降低房地產炒作；公有地、國防部非軍用土地應全面釋出做社會住宅，而且不應該計算土地成本，另外就是解決北漂的困境並創造在地就業機會。

他認為，台灣中央集權集稅體制，造成首都一極化的發展，導致台灣中、南、東部的年輕人紛紛北漂，是造成台灣「台北、新北、桃園」房價大漲的基本困局，解決台灣高房價少子化的困境，其實最重的策略就是要各地方均衡發展，振興在地經濟。

他說，最重要的「營業稅、所得稅」應採取分稅制，將其中50％留在地方，振興在地經濟，年輕人就不需要那麼辛苦紛紛北漂。