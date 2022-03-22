律師張靜21日遭台東地檢署搜索並逮捕聲押，結果因程序違法遭法院當庭釋放，民間司法改革基金會表示，東檢的違法行動已違反《聯合國關於律師角色之基本原則》，嚴重傷害律師的保密義務與忠誠責任，侵害律師的人身自由，並違反保障律師獨立的國家責任，傷害人民對司法的信任，因此除追究台東地檢署相關責任外，法務部長蔡清祥也應為此公開道歉。

司改會指出，首先，台東地檢署在欠缺「相當理由」法定要件下，針對「非被告或非犯罪嫌疑人」的張靜律師經營之事務所發動強制搜索。有鑑於該搜索行動可能取得律師與當事人間之聯絡紀錄或證據資料，已經嚴重傷害律師的保密義務與忠誠責任。

其次，國家負有保障律師人身自由的責任，台東地院已明確指出，東檢在傳票中未載明檢察官是以何身份傳喚張靜，不符法定傳喚、拘提與聲押程序，檢察官的行為涉及違法逮捕拘禁，已經嚴重侵害律師人身自由。律師和法官、檢察官一樣，係人權及法治原則所依賴的支柱，律師獨立性是重要國際法原則，不容絲毫侵害。