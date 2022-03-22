繼上周做出睽違3年多的升息決策後，美國聯準會（Fed）主席鮑爾21日演說再度放鷹，指通膨率太高，必要時將在接下來例會採取更激進的升息步調，不排除升幅擴大到2碼來緩和通膨。

鮑爾周一出席全國企業經濟協會（NABE）發表演說，在事先備妥的講稿中提到，「勞動市場很強勁，通膨率實在太高。」

鮑爾重申上周三會後聲明的立場，在通膨獲得控制前會持續升息。他說如有必要，升幅甚至會高過上周例會決定的1碼。

鮑爾表示：「我們會採取必要措施，確保物價恢復穩定。若我們的結論是要有更積極的行動，往後集會將聯邦基金利率調升2碼（0.5個百分點）並無不當，我們會這麼做。」

鮑爾還說：「如果我們認定，必須採取比平常的中性立場更緊縮的措施，讓利率趨向限制性（restrictive）區域，我們也會那麼做。」假定通膨年率在2％，大多數Fed官員認為中性利率接近2.5％。 Fed上周例會啟動2018年來首次升息，調高短期聯邦基金利率1碼（0.25個百分點），從近乎零水位升至0.25％到0.5％區間，並預期今年將再升6次（每次1碼）。然而市場預測Fed5月召開例會時，約有5成機率升2碼。

鮑爾也提到俄羅斯入侵烏克蘭，將增添供應鏈及通膨的壓力。他說早在俄烏戰爭爆發前，通膨展望就明顯惡化，他警告戰事對歐洲的衝擊，西方重手制裁俄國經濟作為回應，恐使供應斷鏈麻煩加劇，推升重要大宗商品價格。

鮑爾在上周例會示意，Fed準備著手縮減近9兆美元的資產負債表，他透露最快5月就會啟動縮表，但尚未做出明確決定。

Fed當前的任務是調高利率讓通膨降溫，但又不能過度緊縮致使經濟陷入衰退。鮑爾樂觀指出，還是可能將經濟導向軟著陸，他舉出過去60年有3個例子，Fed都實現這樣的結果。鮑爾強調，明年經濟衰退的機率不高。

鮑爾預定周三（23日）出席國際清算銀行（BIS）的研討會演講，英國央行總裁貝利也將列席。