曾犯下國內多起重大擄人勒贖案的槍擊要犯「惡龍」張錫銘，2007年遭判無期徒刑後在台南監獄服刑，從2017年2月起一連提14次假釋均遭駁回，今年2月間，他因不服法務部不予許可假釋處分，向台南地院提起行政訴訟，再次遭院方認原處分無違誤而駁回。台南地院法官指出，根據張錫銘的犯行情節、紀錄與再犯風險，仍認定不適合回歸社會，因此再度駁回。

張錫銘為前十大槍擊要犯與綁架集團首腦，2007年遭判無期徒刑後於台南監獄服刑，至今已服刑滿15年，而張錫銘自2017年2月起提起14次假釋卻全數遭到駁回。

張錫銘在2018年間曾委託友人於網路上傳親筆寫下的手寫信，因字跡工整引起輿論關注。（中時資料照）

今年2月間張錫銘不滿法務部不准許假釋，向台南地院提起行政訴訟，主張自己在監表現良好，多次受表揚，且當時累進分數已進至假釋級別一級之標準，但是原處分卻未考量，顯然違法，但要求遭到台南地院再次駁回，假釋夢碎。

台南地院行政庭長林福來指出，本院認為假釋審查需合併考量犯行情節、犯罪紀錄與犯行的修復情形，但張錫銘犯下多起重大刑案，嚴重危害社會治安，且犯後並無與被害人和解賠償紀錄，再犯風險偏高，認定不適合回歸社會，故駁回上訴。