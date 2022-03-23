社子島周邊有大片濕地，住著螃蟹、彈塗魚、鳥類等生物，生態相當豐富，北市水利處即日開放線上報名「生態志工隊」，能實際到戶外體驗濕地環境、如何維護等，還能近距離觀察生物，報名期限至4月15日止。

水利處表示，社子島位於淡水河、基隆河匯流處，特殊地形提供了良好條件，很適合蘊育濕地。自2013年開始，水利處就在社六與社子島2處培養人工濕地，如今已有豐富的物種在此生活，包括多種類螃蟹、彈塗魚、各式各樣鳥類。

為了讓更多人感受到濕地魅力，水利處規畫招募第5期的「生態志工隊」，這是志工團隊創立的第6年，體驗內容包括濕地導覽、生態解說、環境教育推廣等，會實際到濕地感受河岸美景，近距離觀察豐富物種，即日起開放報名至4月15日截止。此外，3月26日、4月10日還有兩場說明會，讓有興趣報名志工的人到場了解，當天還會安排實際到濕地體驗維護工作。

水利處指出，社子大橋附近堤頂有設置「社子島濕地解說小築」，提供完整的導覽解說，志工培訓課程也在此進行，去年更擴大解說小築規模，設立更寬廣的自然觀察場地，解說範圍包含美景、生態、文化等面向，是絕佳的戶外教室。