今年蕭如松百年冥誕，在竹東鎮蕭如松藝術園區首次辦理如松講堂系列講座，23日邀請蕭的學生環宇電台新聞部經理梁瑞齡，主講從藝術到美食沒人說過「蕭如松的煙火味兒」，搭配日本料理廚師周建中講述蕭老師最喜愛的壽司，就是日本職人精神。

梁瑞齡以輕鬆中談及蕭老師的美食，拿出蕭老師手寫稿的美食壽司圖，可看出蕭老師對壽司的喜愛，同時將蕭老師親手畫的繪畫及隨手贈與她的作品，分享給聆聽者，指蕭老師曾說「畫作的原作看了最令人感動！」

梁瑞齡表示，蕭老師在校教學時，雖有許多畫廊邀展，但都被蕭老師拒絕，認為教書即要認真去教，不可心有旁騖 。

蕭老師退休在台中畫展時，梁瑞齡就讀東海大學，蕭老師都會邀她去觀賞，她無法去，蕭老師到時間即離去，後蕭老師寫信告知等待了6次，讓她後來都很抱憾，不過她有次夢到蕭老師，「老師在笑，相信已原諒我了！」

新竹老爺中山日本料理廚師周建中，講述蕭老師最喜歡的壽司，用米的清洗方法，做出好吃又有變化的壽司，食材很重要，常客也願意常來吃，強調職人精神即是努力和堅持。

文化局長李安妤表示，蕭如松講堂講座非常有意義，今年蕭如松百年冥誕將舉辦系列活動，歡迎大家拭目以待。水彩畫家劉木林也在活動後捐贈二幅小畫抽獎。

蕭如松藝術園區總監呂湘媚表示，她接手園區後除了供應好吃的餐點外，也期望讓園區的藝術能夠提升，讓園區成為休閒及有藝術氣息的好地方，大家可以到園區有著自在生活的感受。

第二場5月18日下午2時，人生數數，上半場請學生松風畫會理事長劉達治講蕭老師的生活及教學態度，下半場預計請前新竹縣文化局長曾煥鵬講人生數數。