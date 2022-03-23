在俄羅斯指控美國阻撓和平努力後，烏克蘭今天表示，為結束近一個月戰事所進行的對俄談判已遭遇「重大困難」。

法新社報導，烏克蘭首席談判代表波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）透過書面談話告訴記者：「雙方持續在線上談判，談判中遭遇了重大困難，因為烏克蘭方面的立場明確而有原則。」

俄國稍早指控烏克蘭改變談判立場，並表示，美國正設法要使俄國和烏克蘭「停留在軍事行動狀態下，愈久愈好」。