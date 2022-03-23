第4週對俄和談 烏方代表：遭遇重大困難 21:372022/03/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏克蘭表示，為結束俄烏戰爭所進行的談判已遭遇「重大困難」。（達志影像／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在俄羅斯指控美國阻撓和平努力後，烏克蘭今天表示，為結束近一個月戰事所進行的對俄談判已遭遇「重大困難」。 法新社報導，烏克蘭首席談判代表波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）透過書面談話告訴記者：「雙方持續在線上談判，談判中遭遇了重大困難，因為烏克蘭方面的立場明確而有原則。」 俄國稍早指控烏克蘭改變談判立場，並表示，美國正設法要使俄國和烏克蘭「停留在軍事行動狀態下，愈久愈好」。 全球2000萬噸穀物缺口 俄烏衝突恐引發糧食危機 俄駐聯合國副大使舌戰美英：從未計畫用化武 #烏克蘭 #困難 #談判 #俄國 #遭遇 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》二度支付票息 盧布兌美元持穩104 17:282022/03/23 財經 譚再利快評》志願軍赴烏克蘭 看到外交部的虛偽 10:362022/03/23 快評 烏克蘭夫婦要求接生先拍照「很重要」 台大醫曝背後故事 16:132022/03/23 生活 拜登歐洲行 擬宣布制裁俄國逾300位國會議員 12:032022/03/23 財經 澤倫斯基承諾不加入北約 換俄停火 04:102022/03/23 話題觀察 澤倫斯基盼與普丁直接會談 擬保證不加入北約 換停火 04:102022/03/23 全球財經 美警告伊朗若不在核協議談判中讓步 將實施B計畫 21:232022/03/23 國際 路透：陸外長王毅本周五訪問印度 會討論烏克蘭問題 19:162022/03/23 兩岸 抗衡北京 美任命尹汝尚主導太平洋島國談判任務 12:072022/03/23 國際 命理師洩4字 預言普丁「水逆」恐怖下場 引爆網激烈論戰 08:162022/03/23 政治 傳俄國鋼鐵巨擘Severstal即將違約 19:032022/03/23 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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