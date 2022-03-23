配合當地防疫 喬山2家上海生產基地停工 22:192022/03/23 工商 劉朱松 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 喬山（1736）23日公布旗下持股100％的喬山健康科技（上海）公司，及喬山健身器材（上海）公司，都是公司生產基地，配合當地政府新冠疫情防疫工作，即日起停工，復工時間待當地政府通知。喬山表示，上述兩家公司將配合當地政府各項防疫措施，確保員工安全與健康。至於上述兩家公司暫時停工，公司初步評估對財務業務，尚無重大影響。 疫情掃到大立光 在陸子公司傳停工 鋼鐵重鎮唐山疫情升溫 鋼貿及物流停工 #喬山 #配合當地 #停工 #生產基地 #兩家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情停工掃到光學股 大立光、中揚光大陸子公司傳暫時停工 21:452022/03/16 財經 傳特斯拉上海工廠 16日起停工兩天 17:422022/03/16 財經 法人持續賣超 美利達股價創波段新低 12:222022/03/16 財經 東莞跟進升級封控 昆山台廠淡定 04:102022/03/16 焦點新聞 特斯拉上海廠 傳停工2天 04:102022/03/17 全球財經 《國際產業》福島7.4強震 索尼3廠停工 鎧俠部分產線暫停 17:492022/03/17 財經 建養豬場未告知 崙背民眾抗議 04:102022/03/20 地方新聞 《其他電子》耕興深圳停工免驚 Q1營收戰高可期 10:482022/03/18 財經 氣動元件雙雄 陸廠際遇大不同 04:102022/03/16 產業特刊 喬山營運 首見日本上市規劃 04:102022/03/22 財經要聞 散熱業陸廠復工 3月營運壓力稍減 04:102022/03/21 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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