喬山（1736）23日公布旗下持股100％的喬山健康科技（上海）公司，及喬山健身器材（上海）公司，都是公司生產基地，配合當地政府新冠疫情防疫工作，即日起停工，復工時間待當地政府通知。喬山表示，上述兩家公司將配合當地政府各項防疫措施，確保員工安全與健康。至於上述兩家公司暫時停工，公司初步評估對財務業務，尚無重大影響。