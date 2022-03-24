疫情加速數位金融的腳步，讓遠距服務需求持續上升，金管會掌握趨勢及民眾需求，核准開發金(2883)旗下中壽遠距投保2.0方案，與華南金(2880)旗下華南銀行合作一同試辦，擴大「Smile to Sign 刷臉投保」的適用範圍，讓更多人在華南銀行以遠距刷臉投保中壽商品，以安全又便利的方式獲得保障。

中壽「Smile to Sign刷臉投保」是業界首創結合遠距投保與生物辨識的金融服務，不易偽造更安全，保戶進行人臉識別並經人工審核，正確率為100％，保戶尤其不需額外下載安裝App，直接登入官網系統網頁即可投保，且智慧型手機或平板皆不限廠牌、系統都適用，讓民眾能夠便利投保且完全放心。

華南銀行近年來積極投入數位相關建置，特別是保險資訊應用上，在提升客戶服務的理念下，升級內部E化作業系統，除提升作業效率外，更強化了資訊安全、個人資料保護。

華南銀行表示，面臨疫情變化莫測，為便利客戶投保並避免客戶暴露於疫情風險中，選擇與中壽合作試辦遠距投保業務，拓展遠距投保適用通路，未來民眾無須親赴銀行，也能完成投保作業。

中壽與華南銀行認為，遠距投保打破時間、空間限制，提供全程零接觸、無紙化、資訊不落地的服務，並且降低紙本印製及遞送交通產生的二氧化碳排氣量，達成節約能源與永續發展目標，未來將持續以使用者體驗的角度出發，思考如何讓整體操作流程更直覺、操作步驟更精簡。